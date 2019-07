Jovem é preso com droga avaliada em R$ 80 mil no bairro São Raimundo

O jovem foi preso na casa onde mora, no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus | Foto: Josemar Antunes

Manaus - João Lucas Lopes Hurbano, de 21 anos, foi preso na tarde de quinta-feira (27) com, aproximadamente, 1 mil compridos de ecstasy avaliados em R$ 80 mil. O flagrante aconteceu em uma casa no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a equipe de investigação recebeu informações que João Lucas receberia uma carga de drogas sintéticas para abastecer casas de festas eletrônicas e também em flutuantes.

"As drogas sintéticas seriam distribuídas para traficantes que trabalham para o João Lucas. O material ilícito foi enviado pelo Correios, oriundo do Estado do Paraná. Essa droga abasteceria festas raves e flutuantes da capital", explicou o delegado.

O jovem foi preso em sua casa, no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus | Foto: Josemar Antunes

A apreensão das drogas sintéticas contou com apoio do cão farejador Odin, da Receita Federal, que identificou o material ilícito. A prisão de João Lucas é resultado de dez dias de investigação, conforme informações de Mavignier.

João Lucas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O jovem será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

