Homem fez tatuagem para simbolizar crimes cometidos em Manaus

Durante depoimento o homem relatou que já assassinou integrantes de uma facção criminosa | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Edmar Ramos da Silva, de 19 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (28), em uma boca de fumo, localizada na rua Amazonas, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Na delegacia foi constato que o jovem possui quatro passagens pela polícia, mas o que chamou atenção da equipe da policial, foram as tatuagens com os números 33 e 121, marcadas no corpo de Edmar. Os números são referentes a artigos dos crimes de tráfico de drogas e homicídio, respectivamente.

O subcomandante da Força Tática, capitão Paulo Furtado, informou ao EM TEMPO que durante depoimento Edmar relatou que já executou integrantes de uma facção criminosa rival.

"Os policiais observaram que ele tem a tatuagem com as numerações, simbolizando os crimes cometidos por ele. Ele alega que as vítimas de homicídio são pessoas ligadas ao um grupo criminoso rival", disse o subcomandante.

Com o trio foi apreendido várias porções de entorpecentes e arma | Foto: Daniel Landazuri

Edmar foi capturado pela equipe da Força Tática, que recebeu denúncia anônima sobre uma reunião que estava acontecendo em uma casa usada para a comercialização de entorpecentes. Além dele, também foram presas Amanda da Silva Lima, 24, e Jadiane Lemos Vilaça, 19.



Um adolescente de 16 anos, e uma acadêmica de Direito, 19, que também estavam no local foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos e após realizar os procedimentos foram liberados.

Com o trio foram apreendidos várias porções de oxi, pasta base de cocaína e maconha. Além de dois carregadores de pistola ponto 40, um revólver calibre 38, com cinco munições e R$ 40 reais em especie.

Edmar, Amanda e Jadiane foram atuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles permanecem no 14º DIP à disposição da Justiça.

Material apreendido com o trio | Foto: Daniel Landazuri

