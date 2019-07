Suspeitos de assalto são agredidos por população revoltada em Manaus

Manaus - Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram agredidos por populares na noite desta sexta-feira (28), em uma rua do bairro São José, na Zona Leste de Manaus. A dupla teria cometido um assalto na região e foram detidos por moradores do bairro que revoltados começaram a espancar os suspeitos.

Conforme os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nenhuma vítima do suposto assalto cometido com a dupla foi encontrada. Os dois, bastante feridos, receberam atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com a polícia, por não haver vítima, o caso não deve ser registrado em nenhuma delegacia. Os dois foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus.

