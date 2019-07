Em Manaus, homem é encontrado degolado em córrego

O corpo tinha marcas de perfuração nas costas, na cabeça e um corte profundo na garganta. | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Manaus - O corpo de um homem, identificado como Jânio Castro Soares, de 22 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (29), por volta das 7h, dentro de um córrego, localizado na rua Natal, beco da Fé, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com um sargento da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que pediu para não ter o nome citado, o corpo estava com marcas de perfuração e um corte profundo na garganta.

“A equipe foi acionada pelo Gigante informando a existência de um suposto cadáver na rua Natal. Chegando no local foi encontrado o corpo no córrego com várias perfurações pelo corpo e parte do pescoço cortado”, afirmou a fonte.

Os moradores não quiseram comentar ou dar mais detalhes sobre crime para a reportagem do EM TEMPO.

Após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), o corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), para procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Suspeitos de assalto são agredidos por população revoltada em Manaus