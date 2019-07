Trio é preso com 200 quilos de maconha em Manacapuru

| Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Ebenezer Lima Guimarães, 32, Manoel Rodrigues Tenório Júnior, 29, e Mauro Sérgio Monteiro da Cruz, de 44 anos, foram presos, em flagrante, na noite desta sexta-feira (29), por volta das 18h, no município de Manacapuru (distante a 99,8 quilômetros de Manaus), por policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em ação com o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e a Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situado naquele município.

Com o trio foi encontrado 200 quilos de maconha tipo Skunk. De acordo com o delegado Paulo Manignier, Ebenezer e Manoel foram presos no bairro Lagoa Azul, em Manacapuru. Já, Mauro foi preso por volta das 20h, na Orla daquele município. Segundo o delegado, ele era responsável pela logística do transporte da droga, que chegaria em Manaus.

Manuel estava sendo investigado há 40 dias pela equipe do Denarc e na noite da prisão, a abordagem foi realizada quando ele saia de casa em um carro, junto com Ebenezer. Na ocasião, foram encontrados dois tabletes de maconha durante revista no veículo.

Manoel assumiu ser dono do material entorpecente e conduziu as equipes até um ramal situado no quilometro 17 da estrada de Novo Airão, onde foi localizada o restante da droga.

Os homens foram apresentados na manhã deste sábado (29), na sede da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos no Denarc, o trio será levado para audiência de custódia no Fórum Henock da Silva Reis, na zona Centro-sul de Manaus.

