Em Manaus, homem é morto a pedradas e golpes de faca

Local onde o corpo foi encontrado no bairro Novo Aleixo, em Manaus | Foto: Suzana Martins

Manaus - O Corpo de um homem identificado como Alexandre Figueira da Silva, de 24 anos, foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML), na madrugada deste domingo (30), após ser encontrado morto a pedradas e golpes de faca, na aresta das ruas Antônio Leão e Abiguar Bastos, próximo ao Terminal 4, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.



De acordo com a Polícia, as primeiras investigações apontam que a vítima teria sido espancada por outras três pessoas que não foram identificadas. A principal motivação seria o uso de drogas. “Alexandre estava acompanhado de três ‘amigos’, em uso de drogas, quando começaram a brigar e os homens acabaram matando o rapaz no local”, afirmou a fonte.

O trio fugiu do local se ser identificado. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

