Mulher mata o marido no Porto de Manaus e alega legítima defesa

Mulher mata marido na Balsa Amarela (foto), no Porto de Manaus | Foto: Suzana Martins

Manaus - Uma mulher de 21 anos, identificada como Raílza Reis foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (30) por matar o marido Sebastião Oliveira Gomes, de 40 anos, na Balsa Amarela, Porto de Manaus, centro da capital.



De acordo com a Polícia, ambos estariam bebendo no local quando se desentenderam. No momento do flagrante, Railza alegou ter agido em legítima defesa. “Ele estava me agredindo e, para me defender, o golpeei com uma facada na coxa esquerda".

Local onde o crime ocorreu no Porto de Manaus | Foto: Suzana Martins

Ainda de acordo com polícia, a jovem depois de cometer o crime, se trancou dentro de um quiosque. Sebastião ainda andou pela balsa e caiu, morrendo no local.



Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver.

Railza foi presa em flagrante pela Policia Civil e encaminhada à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Zona Leste da capital, para os procedimentos cabíveis.

