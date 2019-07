Chacina do Rio de Janeiro deixa 4 mortos e 13 feridos

| Foto: Reprodução

Rio de Janeiro (RJ) - Quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um ataque no centro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite de sábado, 29. As vítimas estavam em um bar da rua Gonçalves Gato, na Vila Dagmar, entre a Rodovia Presidente Dutra e a estação de trem Belford Roxo, quando foram abordadas por atiradores.

As pessoas mortas foram dois homens e duas mulheres, que ainda não estão identificadas



Segundo policiais do 39º Batalhão da PM, testemunhas disseram que homens encapuzados desceram de um carro e atiraram contra pessoas que estavam no bar. Em seguida, os criminosos teriam fugido em direção à comunidade do Posto 13, em Nova Iguaçu, que fica a cerca de dois quilômetros do local do crime.

A região fica a 35 quilômetros do centro do Rio. Os feridos foram levados para hospitais da região, a maioria para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, informou a polícia.

A Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) está investigando o caso.