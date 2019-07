Mulher é encontrada morta em ramal de Presidente Figueiredo

A vítima foi encontrada por moradores do local que ouviram seis tiros | Foto: Reprodução

Manaus- Na tarde deste domingo (30) uma mulher identificada como Fernanda Soares Martins (31), foi encontrada morta a tiros por moradores, em uma área de mata da Comunidade da Canoas, no ramal 139 da BR 174, estrada qe liga o Amazonas ao estado de Roraima. o local fica nas proximidades da cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas.

Testemunhas que moram próximo ao local do crime relataram à polícia que escutaram seis tiros, mas que não viram quem poderia ter cometido os disparos.

Outra informação passada por um dos moradores é que, após os disparos, duas motocicletas passaram pelo local em alta velocidade, mas que não conseguiam identificar modelo ou placas para ajudar nas investigações da polícia.

O delegado do 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP) Valdinei Silva, informou que a mulher tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Pelo estado do corpo e a perícia no local, a vítima deve ter sido morta no sábado (29).

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) o corpo foi resgatado pela equipe de perícia e deu entrada para a necropsia às 18h deste domingo. A confirmação é que a morte foi por arma de fogo. O corpo ainda passará por perícia para a confirmação da quantidade exata de tiros teria sido efetuada pelos executores do crime.

A Polícia Civil do município de Presidente Figueiredo está investigando o motivo, circunstâncias e autoria do crime.



