Menina de 13 anos agride e ameaça cortar a mãe em pedaços

Uma adolescente de 13 anos foi detida após agredir e ameaçar a própria mãe, de 29 anos. O caso aconteceu no sábado (29), no bairro Aviso, em Linhares, no Espírito Santo.

Conforme relata o Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada via 190 e ao chegar ao local conversou com a vítima. A mulher relatou aos policiais que a agressão aconteceu após descobrir que a filha estaria furtando alguns objetos da residência.

Ainda segundo o registro do BO, a mãe disse que a filha a agrediu e ameaçou pegar uma faca para cortá-la em pedaços. Mãe e filha foram encaminhadas à 16ª Delegacia Regional de Linhares, no bairro Três Barras, para sequência dos fatos.

