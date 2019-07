Homem mata irmão com facada nas nádegas

Um homem, que não teve o nome divulgado, matou o próprio irmão, de 32 anos, com uma facada nas nádegas. O caso aconteceu na noite de sábado (29), por volta das 19h40, em Toledo, no Paraná.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para a ocorrência. No local, a vítima, após receber os primeiros socorros, informou aos atendentes que teve um desentendimento familiar com o irmão.

Durante a briga, segundo relato da vítima, o suspeito pegou uma faca e desferiu um golpe na nádega direita dela. O homem foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito fugiu logo após o crime. A Polícia Militar realizou buscas na residência dele, porém ele não foi encontrado.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Toledo.

