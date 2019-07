Grupo é preso com armas e camisa com sigla da FDN, em Manaus

Manaus - Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na madrugada desta segunda-feira (1º), quatro homens e apreenderam um adolescente de 15 anos suspeitos de porte e posse ilegal de arma de fogo no conjunto Colina do Aleixo, bairro São José Operário, Zona leste de Manaus.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam dois revólveres especial calibre 38 cromado, dois revólveres calibre 38 oxidado, 18 munições calibre 38 intactas, quatro aparelhos celulares, R$ 246,50 em espécie, uma camisa da FDN e um veículo táxi Cobalt de placas OAJ-8497.

Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que estavam realizando patrulhamento de rotina quando, por volta de 0h40, avistaram um táxi modelo Cobalt saindo da rua 13.

Os policiais fizeram a volta e acompanharam o veículo pela rua José Romão, sendo feita a abordagem nas proximidades da Praça da Colina do Aleixo. Percebendo a presença de cinco homens no interior do veículo, os policiais pediram apoio, e somente após foi feita a busca no interior do veículo.

Durante revista, os policiais encontraram um revólver escondido debaixo do banco do motorista, e os outros três revólveres escondidos dentro do painel, por baixo do volante do veículo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

