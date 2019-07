Homem invade e assalta casa no Santo Antônio com simulacro

Manaus- Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na madrugada desta segunda-feira (1º), um homem de 33 anos, suspeito de roubo no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus. Com o suspeito, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo.

Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que estavam realizando patrulhamento de rotina quando, por volta das 5h, na rua 5 de Abril, encontraram um morador da área informando que a dele residência tinha sido invadida e que o suspeito estava armado. A vítima disse também que sabia onde o assaltante morava.

De posse das informações e das características do suspeito, os policiais iniciaram as buscas, realizaram cerco na residência do suspeito e, após autorização da proprietária do imóvel, entraram e encontraram o suspeito e o simulacro de arma de fogo.

O suspeito foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ele já possuía passagens pelos crimes de roubo e furto.

