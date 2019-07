Corpo de adolescente é jogado de carro no Novo Israel

Manaus - A estudante Lídia Kailane Leite de Souza, de 15 anos, foi encontrada morta na noite de domingo (30), na rua Guanambi, no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Segundo informações da polícia, a vítima não apresentava sinais de violência.



Testemunhas relataram à polícia que a jovem foi jogada de um carro, modelo Cobalt, de cor e placa não identificadas. O fato aconteceu por volta das 20h25. A jovem estava de bruços na beira da pista.

Os peritos criminais, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), atestaram inicialmente a causa da morte indeterminada, mas não destacaram a hipótese de overdose.

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Conforme relatos de familiares à polícia, Lídia saiu de casa por volta das 6h de domingo para encontrar com amigos.

A reportagem tentou falar com os familiares da vítima na manhã desta segunda-feira (1°) no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto.

O Portal Em Tempo tentou obter mais informações na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), mas a equipe não atendeu a ocorrência por ter suspeita de overdose.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Trio é preso com 200 quilos de maconha em Manacapuru