Jovem morto durante confronto com PMs da Força Tática, em Manaus

Manaus - O autônomo Rafael Marinho Maciel, de 23 anos, foi morto , no início da noite de domingo (30), durante um confronto com policiais militares da Força Tática. O caso aconteceu na invasão Cemitério dos Índios, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição da Força Tática realizava patrulhamento de rotina na avenida Nepal quando recebeu uma denúncia anônima informando que homens estavam armados na entrada da invasão.

No local, os policiais militares foram recebidos a tiros. A equipe revidou e durante a troca tiros Rafael foi alvejado atingido. Com ele, os PMs encontraram uma pistola calibre 380 milímetros, com numeração suprimida, duas munições intactas, 236 trouxinhas de oxi e 239 trouxinhas de pasta base de cocaína, duas porções médias também de cocaína e duas balanças de precisão.

Por conta dos ferimentos, Rafael foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Plantão Araújo, na Zona Leste da capital, porém não resistiu. A reportagem não encontrou familiares da vítima.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que a morte por intervenção policial é de competência da corregedoria da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

