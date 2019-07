Ao tentar roubar casa, homem é linchado após cair de muro em Manaus

O corpo foi encaminhado para o IML | Foto: Divulgação

Manaus - Com vários hematomas pelo corpo e o rosto quase desfigurado, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no final da manhã desta segunda-feira (1º), no terreno de uma casa, localizada na rua Santo Antônio, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem é apontado como suspeito de roubo, ele teria caído do muro da residência e em seguida agredido até a morte.

Não há informações sobre os suspeitos do crime. Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.



Conforme informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a morte possivelmente ocorreu no último sábado (29), o corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda (1º) pelos proprietários do imóvel.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, onde aguarda o reconhecimento de familiares.

