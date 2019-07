Após arrastão na Zona Leste dupla cai em barranco e é presa pela PM

Os suspeitos foram conduzidos para o 14ºDIP | Foto: Divulgação

Manaus - Ronilson Ronaldo Souza dos Santos e Wisiman do Art Lucena, ambos de 23 anos, foram presos na noite de domingo (30), após roubarem um carro de um cliente de uma lanchonete, localizada na rua Bernado Cabral, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A dupla foi perseguida pela polícia e capturada após perder o controle do veículo e cair um barranco, na comunidade Nova Floresta, mesma Zona da capital.

Segundo a Polícia Militar, por volta de 20h30 os suspeitos invadiram o estabelecimento, e roubaram vários pertences de funcionários e clientes. Um das vítimas teve o carro modelo Pálio, de cor prata, levado pela dupla.

Depois do assalto as vítimas acionaram uma equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que fazia patrulhamento na região. Durante uma perseguição os suspeitos invadiram, ainda, um campo de futebol e por muito pouco não atropelaram jogadores que utilizavam o espaço público.

Ainda na tentativa de fuga a dupla, que trafegava em alta velocidade, perdeu o controle do carro e caiu em um barranco, e invadiu a varanda de uma casa.

Ainda conforme a polícia, para intimidar os moradores da residência, um dos suspeito, que estava armado, deu um tiro contra o imóvel. O objetivo dos suspeito era fazer a família refém, mas ele foram capturado pela equipe da 14ª Cicom.

Os policiais conseguiram recuperar alguns dos produtos do roubo e apreenderam com os suspeitos, uma arma caseira, tipo escopeta, calibre 38 e um cartucho do mesmo calibre deflagrado.

Ronilson e Wisiman foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanecem a disposição da Justiça.



