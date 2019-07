Jovem cai e quebra pescoço durante briga com ‘amigos’

A vítima teria sido empurrada, caído e quebrado o pescoço. Três adolescentes foram detidos e levados para a delegacia. | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Uma briga entre quatro amigos deixou uma pessoa morta. A vítima identificada como Luiz Muller da Silva, de 21 anos, na noite desta segunda-feira (1°), na rua Bessa, no Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. A vítima teria sido empurrada, caído e quebrado o pescoço. Três adolescentes foram detidos e levados para a delegacia.

De acordo com o tenente Ubiratam Resende, da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apesar de amigos, eles tinham uma rincha entre si, e na noite desta segunda, acabaram se desentendendo gravemente e durante um empurrão um deles morreu.

"Nossa equipe chegou aqui e foi informada desse óbito. Colhemos as informações e de imediato detivemos os dois menores envolvidos nessa situação, o terceiro, também embora menor de idade foi detido em uma outra rua próximo daqui por uma viatura. Todos foram levados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais [Deeai]", explicou o tenente.

Após a queda, dois adolescentes levaram o corpo para uma casa na tentativa de reanimação | Foto: Divulgação

Ainda conforme o policial, todos os envolvidos no caso andavam pela região as noites. Após a queda de Luiz, dois dos envolvidos na briga levaram ele para dentro de uma residência na mesma rua, numa tentativa de reanimação, mas tiveram sucesso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, mas apenas constatou a morte da vítima. Familiares de Luiz estiveram no local, mas não quiseram comentar o caso com a imprensa.

O corpo foi removido do local do crime após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

