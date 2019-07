Após denúncia, homem joga drogas pela janela e acaba preso pela Rocam

No total, foram apreendidos oito pinos, supostamente cocaína; duas porções de cocaína, maconha e oxi | Foto: Divulgação

Manaus - Cristison Melo dos Santos, de 25 anos, foi preso por volta das 13h desta segunda-feira (1º), na casa onde ele morava, que segundo a polícia, era usada para traficar drogas. A residência fica localizada na rua 22, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Policiais da Rocam receberam uma denúncia anônima, via WhatsApp. Ao perceber a chegada da equipe policial, Cristison tentou se desfazer do material ilícito que estava dentro do imóvel.

No desespero, o homem jogou as drogas pela janela, mas acabou preso pela Rocam.

No total, foram apreendidos oito pinos, supostamente cocaína; duas porções de cocaína, maconha e oxi, além de uma balança digital e R$ 44 em especie, fruto do tráfico de drogas.

Ele ainda confessou ser o proprietário dos entorpecentes e informou aos policiais que estava comercializando as drogas no local.



Cristison foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que ele possui passagem por associação ao tráfico de drogas. Ele permanece na delegacia a disposição da Justiça.

Leia mais

Após arrastão na Zona Leste dupla cai em barranco e é presa pela PM

Ao tentar roubar casa, homem é linchado após cair de muro em Manaus