De 'cara limpa', dupla aborda homem e efetua tiro à queima-roupa

Manaus - Augusto Rodrigo Pontes da Silva, de 22 anos, foi alvejado com um tiro no tórax, na noite de segunda-feira (1°), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a tentativa de homicídio aconteceu, por volta das 22h48, na rua Cruzeiro. Dois homens trajando roupas sociais, em uma motocicleta Honda/Bros, de cor vermelha, abordaram. Um dos criminosos efetuou um tiro à queima-roupa na vítima.

Os criminosos fugiram em seguida e não foram identificados até o momento. Uma viatura da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) levou a vítima para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste, onde segue internado sem previsão de alta.

A esposa da vítima, que não teve o nome revelado, informou à polícia que desconhece a motivação do crime.

