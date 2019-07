Em Manaus, corpo de homem é encontrado enterrado em cova rasa

Manaus - Com várias perfurações, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em uma cova rasa, na manhã desta terça-feira (2), em uma área conhecida como "Buraco do Oscar", no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

No local, a polícia encontrou três covas. Ao lado da cova foi deixado uma rede de pescador. A área é de difícil acesso.

Segundo informações de um morador, que preferiu não se identificar por medo represálias, o corpo foi encontrado por mateiros da região quando retiravam madeiras. O forte odor chamou atenção do grupo no último domingo (30). A polícia foi comunicada no fim da tarde de segunda-feira (1°).

O local é difícil acesso | Foto: Josemar Antunes

"O local é de desova de quem se envolve com o tráfico de drogas. Aqui temos que ficar calados. Não podemos comentar nada sobre o que presenciamos para não morrer", disse o morador.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), 28° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) começaram as buscas na tarde de terça, mas devido à falta de iluminação no local, as equipes encerram os trabalhos e começaram hoje.

O corpo foi encontrado por mateiros da região | Foto: Josemar Antunes

As equipes realizaram uma varredura no local com o objetivo de tentar encontrar outros corpos enterrados na área, mas não encontraram.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar a identificação de familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

