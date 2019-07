Adolescente é estuprada por criminosos com arma apontada na cabeça

Dois criminosos invadiram uma residência, localizada na rua Eça de Queiroz, bairro Mariana, região leste de Porto Velho, e estupraram uma adolescente de 14 anos. O caso aconteceu no domingo (30).

Após entrar na casa, armados, os criminosos mandaram o proprietário do imóvel, um homem de 52 anos, deitar no chão. Eles amarraram as mãos e os pés da vítima, depois cobriram o rosto dele com um pano.

Os criminosos, conforme a polícia, falaram que o irmão do homem estava com uma dívida de drogas e queriam receber o dinheiro de qualquer custo.

Os suspeitos foram até em um dos quartos procurar algo de valor para levar. Nesse momento, eles encontraram a adolescente de 14 anos. A dupla ameaçou a adolescente de morte e, em seguida, a estuprou com a arma apontada para a cabeça dela, caso ela gritasse eles atirariam.

Após praticarem o crime, eles fugiram do local levando vários pertences das vítimas. A Polícia Militar foi acionada e em contato com a vítima, a mesma disse que conhece um dos suspeitos.

Os policiais foram até a casa dos criminosos, mas apenas um foi encontrado. Ele confessou o estupro e disse que o comparsa ficou com os objetos roubados. Ele responderá pelo crime de roubo e estupro.

