Vídeo: ‘Coroa’ do Comando Vermelho é preso com arsenal e drogas no AM

Manaus – Alexandro Campos da Costa, 44, conhecido como "Coroa" e "Alex Padeiro" - um dos líderes do Comando Vermelho (CV) - foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (2), por policiais militares das Rocam, durante a operação "Radar".

"Coroa" foi localizado no conjunto Vila da Barra, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Com ele, os policiais militares apreenderam um fuzil 556; uma submetralhadora; três escopetas de calibre 12; uma pistola nove milímetros; um revólver calibre 38; cinco coletes balísticos; cinco granadas de uso restrito das Forças Armadas e aproximadamente 30 quilos de pasta base de cocaína.

De acordo com o capitão Lasmar, oficial de operações da Rocam, a corporação recebeu uma denúncia anônima informando que "Coroa", líder do Comando Vermelho, estava guardando um arsenal e drogas em uma casa.

"Por meio do disque-denúncia [92-99280-7574], fomos informados que um homem estava em posse de armas de grosso calibre dentro de uma residência. Na hora da abordagem, Coroa estava sozinho e apontou onde estavam escondidos o armamento e as drogas", destacou Lasmar.

A polícia informou que "Coroa" é um velho conhecido e um dos líderes do CV. Ele é apontado, ainda, como envolvido em diversos homicídios ocorridos em Manaus.

"Coroa" estava em liberdade condicional usando uma tornozeleira eletrônica, que, segundo a polícia, foi rompida para evitar o monitoramento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Após receber voz de prisão, "Coroa" foi conduzido juntamente com o material apreendido para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, para os procedimentos cabíveis.

Alexandro deve responder por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele será apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch e depois deve ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na BR-174 (Manaus/Boa Vista). Assista ao vídeo gravado pela reportagem durante a apresentação:





