Criminosos roubam R$ 7 mil e atiram em subtenente da PM-AM, em Manaus

Manaus - Um subtenente de 44 anos, da Polícia Militar do Amazonas, lotado na 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi baleado durante um assalto na madrugada desta terça-feira (2). O policial estava fora do horário de serviço e foi abordado por criminosos na rua Criciúma, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

O subtenente estava com viagem marcada e havia solicitado uma corrida, por meio de um aplicativo de transporte particular, até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, naquela mesma Zona.

Por volta das 4h45, enquanto colocava as malas no carro, o policial foi abordado por dois assaltantes armados, que chegaram no local em um veículo modelo Polo, de cor prata e placas não identificadas. Os suspeitos anunciaram o roubo e subtraíram uma bolsa com documentos, cartões e R$ 7 mil da vítima.

Durante a fuga, os assaltantes fizeram vários disparos contra o policial, que acabou atingido em uma das pernas.

Policiais militares da 19ª Cicom foram acionados para atender a ocorrência, mas não localizaram nenhum dos suspeitos. A dupla conseguiu fugir sem ser identificada.

O subtenente foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.

Segundo a PM-AM, a vítima não corre risco de morte. A reportagem aguarda o posicionamento da corporação sobre a tentativa de latrocínio.

