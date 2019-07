Em Manaus, morre adolescente atacada por ex-namorado

A adolescente morreu após cinco dias internada no Hospital João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - A adolescente Keise Rodrigues de Oliveira, de 15 anos, morreu na noite desta terça-feira (2), no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Ela estava internada há cinco dias, após ser ferida gravemente com golpes de terçado na cabeça pelo ex-namorado , identificado como Lucas Costa Figueiredo, 24. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou a informação e deslocou uma equipe até unidade de saúde para fazer a remoção do corpo da vítima.



O ataque aconteceu na casa da vítima, localizada rua 15 de Novembro, comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. Na ocasião, Wellington Cardoso Araújo, de 19 anos, atual namorado da jovem, foi morto, também com golpes de terçado na cabeça.

O crime



De acordo com testemunhas, Lucas pulou o muro e tomado pelo ciúmes, invadiu o quarto da adolescente e desferiu os golpes contra as vítimas, o que ocasionou a morte de Wellington e deixou Keize gravemente ferida, ficando internada até a noite desta terça-feira, quando morreu no hospital.

De acordo com a polícia, uma terceira pessoa, identificada como Romênia J. da S., de 32 anos, também ficou gravemente ferida nos braços ao tentar impedir Lucas de atacar as vítimas. Em seguida, o autor do crime fugiu levando o celular da ex-namorada.

Na unidade de saúde, Romênia passou por cirurgias para reconstrução dos braços. A vítima segue internada sem previsão de alta.

Ao Portal Em Tempo, o pai de Wellington, Ney Oliveira Araújo, de 39 anos, disse que Lucas cometeu os crimes porque não aceitava o fim do relacionamento com a adolescente.

O suspeito

Segundo informações da polícia, Lucas possui mandados em aberto por homicídio e tráfico de drogas.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do homem suspeito dos crimes pode ser repassado à polícia, por meio do disque-denúncia: (92) 99229-6208, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso é investigado.

