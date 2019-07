Vídeo: Homem é preso vendendo produtos vencidos adulterados em Manaus

Produtos adulterados por quadrilha e repassado ao comércio para ser revendido em Manaus | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Com diversos produtos adulterados, um homem identificado como Júlio César Gonçalves dos Santos, de 22 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (2), em uma residência que servia como depósito dos produtos impróprios para o consumo humano, na rua Aracati, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.



De acordo com a polícia, foram cerca de dois meses de investigação por parte do 12° Distrito Integrado (DIP) para que eles chegassem até ao local, onde foram apreendidos mais de 500 caixinhas de cerveja, 110 quilos de leite, cinco caixas de manteiga e diversos pacotes de refrigerantes, todos com prazos de validade adulterados.

Conforme o delegado Raul Neto, titular do 12° DIP, a investigação começou após denúncia anônima.

Para a polícia, o suspeito preso disse apenas que tomava conta da residência e não sabia o que era guardado na residência.

"Mesmo ele alegando que apenas guardava os produtos, nossa equipe conseguiu provas de que o homem fazia parte de forma atuante da organização criminosa, gerenciando toda a entrada e saída de produtos", explicou o delegado.



Ainda conforme a polícia, a organização criminosa atuava de forma bastante organizada. Os suspeitos compravam o material de grandes atacadistas, próximo ao prazo de validade vencer, pela metade do preço, adulterava os produtos e revendia.

"Com a ajuda de ferramentas complexas, eles faziam a mudança da data e reembalavam os produtos, que eram vendidos como novos, para distribuidoras e comerciantes em geral", completou Raul Neto.

