Homem é suspeito de oferecer emprego para aliciar menores em Manaus

O suspeito foi conduzido à Depca | Foto: Divulgação

Manaus - Após enganar pelo menos duas adolescentes oferecendo falsas vagas de emprego, um homem de 39 anos, foi preso suspeito de aliciar uma das menores. O caso ocorreu no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações de uma das vítimas, uma adolescente de 17 anos, o suspeito conseguiu o contato dela por meio de um amigo. Ele então teria enviado uma mensagem para o WhatsApp da garota e marcado um encontro para ela conhecer uma Cooperativa de Transporte Alternativo, onde seria o suposto local de trabalho oferecido a ela.

"Ele perguntou se eu tinha mais alguém para levar, então chamei minha prima que também está precisando de emprego. Ele pediu currículos e fomos encontrá-lo perto do Jardim Botânico. Minha mãe até achou estranho e nos acompanhou para ver se havia algo errado. Ele disse que era conhecido e minha mãe deixou que fossemos com ele, até a Cooperativa da Cidade de Deus", disse a vítima.

O suspeito levou as adolescentes para uma outra empresa na comunidade Valparaíso, na Zona Leste. Depois de mostrar o espaço e a funções de trabalho, levou as vítimas para um sítio, nas proximidades do ramal do Brasileirinho.

"No caminho, ele passou a mão na minha perna. No sítio, havia vários homens tatuados e que usavam tornozeleira eletrônica. Nesse momento, minha mãe me ligou preocupada, e pediu que ele nos levasse de volta, senão ela iria atrás dele com polícia", disse a adolescente.

O homem levou as meninas de volta para a casa delas e fugiu. Porém, testemunhas anotaram a placa do veículo e acionaram policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que localizaram o suspeito na casa onde ele morava.

Curiosamente, de acordo com a vítima, os companheiros de trabalho do rapaz, que trabalham na cooperativa, disseram que ele é conhecido como "mentiroso"



O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), onde prestou esclarecimento sobre o caso. Em seguida, foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça. .

Leia mais

Preso homem que aliciou estudante próximo à escola em Manaus

Criança é estuprada por homem que conheceu em jogo online em Manaus