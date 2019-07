Amazonas terá delegacia especializada em combate à corrupção

O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates,, durante a abertura do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, nesta terça-feira (2). | Foto: Thiago Monteiro

Manaus - O Amazonas terá uma Delegacia Especializada em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro com foco em investigar os crimes relacionados à lavagem de dinheiro fruto dos demais crimes, como tráfico de drogas, estelionato e roubos. O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates,, durante a abertura do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, nesta terça-feira (2).



“Temos 70 policiais civis inscritos no evento entre delegados, escrivães e investigadores que vão estar habilitados em todos os DIPs e Especializadas. Eles irão ajudar bastante no trabalho que será feito pela nova delegacia que está sendo gestada, que é a Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro", disse o secretário.

O programa é realizado pelo Ministério da Justiça com apoio pedagógico do Instituto Integrado de Ensino em Segurança (Iesp), e ocorre na capital amazonense de ontem (2) a sexta-feira (5), no auditório José Elcy Barroso Braga, na Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Os servidores da Polícia Civil estarão capacitados para trabalhar no combate à corrupção e na lavagem de dinheiro para que os recursos retornem aos cofres públicos, de acordo com o governo.

Capacitação

O curso será ministrado por profissionais da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, do Banco Central, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), da Polícia Federal, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e da Controladoria Geral da União (CGU).