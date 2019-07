Vídeo: PM investiga supostos policiais flagrados agredindo homem no AM

Tefé (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) vai abrir um procedimento administrativo para apurar a conduta de dois homens, supostamente policiais militares, que aparecem em um vídeo agredindo outro homem em frente a um posto de combustíveis no município de Tefé, no interior do Amazonas.

Nas imagens, é possível ver os dois homens armados, com uma pistola e com um capacete, batendo na vítima enquanto duas mulheres tentam conter a ação. Testemunhas informaram que os dois estavam alcoolizados. O homem agredido foi levado ao hospital com ferimentos graves na cabeça, mas passa bem.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

