Criminosos invadem casa e família é amarrada e feita refém em Manaus

Manaus - Pelo menos três pessoas da mesma família, proprietárias de uma Distribuidora e um funcionário da empresa, foram rendidos por quatro criminosos armados dentro de casa, onde também funciona o escritório do estabelecimento. O caso aconteceu nesta terça-feira (2), no conjunto Shangrilá, situado no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a polícia, por volta das 16h50, os assaltantes invadiram o imóvel, renderam e amarraram as vítimas. Conforme a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), os bandidos vasculharam a casa e roubaram vários objetos eletrônicos.

Conforme a polícia, os criminosos ainda questionaram a família sobre a existência de um cofre e uma quantia em dinheiro, que as vítimas teriam recebido recentemente. Porém, foram informados que o valor já havia sido depositado no banco.

Após o crime, o quarteto fugiu sem ser identificado. Por fim, a polícia informou que as vítimas conseguiram se desamarrem e, em seguida, acionaram a policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Até a publicação desta matéria nenhum dos assaltantes havia sido localizado.

A família foi orientada pelos policiais a registrar Boletim de Ocorrência (B.O).

Edição: Isac Sharlon

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem preso por assédio de estudante é investigado por homicídio