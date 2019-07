Dupla é presa enquanto refinava maconha na Zona Norte

José Vasconcelos Manuares e Tiago Magalhães Gomes foram presos enquanto realizavam refino de drogas em casa, após denúncia anônima | Foto: Divulgação

Manaus - José Vasconcelos Manuares, de 23 anos, e Tiago Magalhães Gomes, 20, foram presos pela Rocam na tarde desta quarta-feira (3). Com eles foram apreendidos aproximadamente 2 kg de maconha do tipo skunk. A dupla foi capturada enquanto fazia o refino da droga em uma casa localizada no Beco Leão de Judá, rua São José, Bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo a Rocam, o imóvel era usado como laboratório de entorpecentes e também funcionava como “boca de fumo”, para a comercialização do matéria ilícito.

A equipe policial chegou até os suspeitos após uma denúncia anônima. Por volta das 15h, os policiais da Rocam foram até o local informado e encontraram José e Tiago fazendo o processando a maconha para ser embalada e comercializada.

Os suspeitos foram conduzidos para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e devem ser autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Tiago é monitorado por tornozeleira eletrônica e responde pelo crime de roubo. Ele e José permanecem no 6º DIP à disposição da Justiça.

