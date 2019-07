Sobrinho mata tia e coloca o coração dela em sacola plástica

O homem foi identificado como Lumar Costa da Silva, de 28 anos, e os policiais responsáveis pelo caso afirmaram que ele era usuário de drogas | Foto: Divulgação

Na noite dessa terça-feira (2) um homem foi preso, após matar a tia dele em Sorriso (MT), a 420 quilômetros de Cuiabá. De acordo com a polícia, ele arrancou o coração da mulher e entregou o órgão para a filha da vítima. O homem foi identificado como Lumar Costa da Silva, de 28 anos, e os policiais responsáveis pelo caso afirmaram que ele era usuário de drogas.

Conforme a polícia de Mato Grosso afirmou, a vítima foi identificada como Maria Zélia da Silva, e ela tinha 55 anos. Os policiais afirmaram que a mulher foi morta a facadas dentro da própria casa, no bairro Vila Bela.

De acordo com o perito Nilson Carlos Dalberto, o suspeito usou duas facas para matar a vítima. A mulher tinha três ferimentos, no pescoço e no tórax.

“A vítima apresenta espuma na boca, o que muito provavelmente indica que, durante a abertura do tórax, essa vítima ainda estava respirando. Não é possível afirmar se ela estava consciente ou não. É um fato completamente fora do comum, muito diferente do que a gente está acostumado a ver”, declarou o perito.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorriso.

A Polícia Militar prendeu o suspeito na Rua das Videiras e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso.



Leia Mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Desmatamento na Amazônia em junho é o pior desde 2016

'Peruca' da FDN é preso por execução de adolescente de 13 anos no AM