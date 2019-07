Em Manaus, dois são baleados após reagir assalto em loja

Manaus - Uma reação a um assalto em uma loja de carros localizada na Alameda Cosme Ferreira, no São José, na Zona Leste de Manaus, deixou dois baleados na noite desta quarta-feira (3). Um dos feridos foi identificado como Claudionor da Silva Barbosa, de 64 anos, ele é o proprietário do estabelecimento comercial, a outra vítima foi identificada como Diego de Souza Mendes, de 29 anos.

De acordo com o tenente Irailton, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro homens chegaram a pé até o estabelecimento comercial anunciaram o assalto. Ao ser abordado, Claudionor reagiu e foi ferido. O celular da vítima foi levado pelos assaltantes, que fugiram do local e não foram identificados.

"Durante a reação do dono da loja, os assaltantes acabaram a tirando contra a vítima, que foi atingida na perna. Um rapaz de 29 anos que passava pelo local, também foi atingido com um tiro de raspão no braço esquerdo. Todos foram socorridos pelo Samu e nossa equipe ainda chegou a fazer um patrulhamento pela área, mas não encontrou os suspeitos", disse o policial militar.

Ainda conforme a polícia, os quatro homens fugiram do local após roubarem um veículo de cor prata. As vítimas após serem socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade.

