Vídeo: Homem agredido por PMs no AM está em estado grave

Tefé - No video que revoltou a comunidade de Tefé, os dois policiais agridem Júlio dos Santos com socos, violentos golpes de capacete na cabeça, além de chutes em todas as partes do corpo. É possível ver também que um dos policiais aponta a pistola para o rosto do homem.

Segundo informações da família, o homem saiu de casa com R$ 27 pra comprar cerveja. Ao chegar no local, descobriu que o valor da caixinha era trinta reais, então pediu três reais dos policiais e em troca daria três latinhas pra eles.

Alcoolizados, o cabo e o soldado disseram que não tinham e começaram a agredir a vítima. Júlio está com traumatismo craniano e há dois dias não pode comer ou beber nada.

A família de Júlio pediu proteção das autoridades. Eles se sentem ameaçados porque os dois militares estão soltos. A Polícia Militar do Amazonas disse em nota que abriu um processo administrativo para apurar o caso.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Sebastian Souza/TV Em Tempo

