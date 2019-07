Vídeo: casal é preso com mais de R$ 2 mil em cédulas falsas no AM

Manaus- Policiais militares do 3º Pelotão do município do Careiro da Várzea detiveram, na tarde desta terça-feira (02), um casal suspeito de passar notas falsas nos comércios do Distrito do Purupuru. Com o casal, os policiais apreenderam 19 cédulas de R$ 100 e quatro cédulas de R$ 50, supostamente falsas.

Policiais que atenderam à ocorrência informaram que estavam realizando patrulhamento de rotina quando, por volta das 14h20, foram acionados por um comerciante, informando que um casal em um veículo modelo Onix, de cor branca, estava passando notas falsas nos comércios do Purupuru, e que os suspeitos já estariam na fila da balsa para fazer a travessia.

Com a informação, os policiais se deslocaram até o porto da Gutierrez e identificaram o veículo. Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, os policiais encontraram com os suspeitos a quantia de R$ 2.100,00 supostamente de notas falsas.

Diante dos fatos, os suspeitos e o dinheiro apreendido foram conduzidos ao 34º Distrito Integrado de Polícia (DIP) no município de Careiro Castanho, para os procedimentos legais.

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

