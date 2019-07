Vídeo: roubo de carro termina com um suspeito morto e dois feridos

Manaus - Após assaltarem um motorista de aplicativo e levarem um carro, dois homens ficaram feridos e um morreu, durante intensa troca de tiros em perseguição policial na avenida Timbiras, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Todos os ocupantes do carro estavam envolvidos no assalto.

O motorista assaltado foi quem acionou uma viatura que passava próximo ao local do crime. A abordagem foi feita enquanto o motorista estava parado fazendo a contagem de um dinheiro.

Conforme o major Idevandro Colares, do Comando Geral de Policiamento Ostensivos (CGPO), o roubo do veículo aconteceu início na rua 27, na Cidade Nova. Os suspeitos usaram um simulacro de arma de fogo para assaltar o motorista.

"Após o assalto a nossa equipe foi acionada pelo motorista do carro que avistou uma viatura patrulhando a área e informou que tinha acabado de ser roubado por três homens. Em seguida houve a perseguição policial e um deles apontou a arma para a nossa guarnição", disse o major.

Ainda conforme o major, após a ação dos suspeitos, os policiais revidaram a agressão, atingindo o motorista, que morreu no local. Os tiros também atingiram os outros ocupantes do veículo, um deles usava tornozeleira eletrônica.

Durante a fuga, o trio ainda atropelou um motoqueiro que passava pela via, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois sobreviventes foram presos e apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

O motorista de aplicativo Diego Pereira, vítima da ação dos assaltantes relatou momentos de terror durante o assalto.

"Eles chegaram quando eu contava o dinheiro, foram apontando a arma e gritando para eu sair do carro. Eu desci e corri para me salvar, foi quando avistei uma viatura da PM e chamei, eles me colocaram dentro e seguimos em perseguição contra os assaltantes", falou a vítima.

O corpo do suspeito que morreu foi retirado do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil.

