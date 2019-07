Corpo é encontrado em matagal na Colônia Santo Antônio

Familiares da vítima confirmaram que ele tinha passagem pela polícia por tráfico e era usuário de drogas | Foto: William Souza/TV Em Tempo

Manaus - O corpo de Raimundo Santos Magalhães Júnior, de 30 anos, foi encontrado na noite desta quarta-feira (3), em uma área de mata, com acesso pelo beco João Calvino, no Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por moradores que ouviram um barulho no mato e acionaram a polícia, após um morador ir até o local com uma lanterna e visualizar uma parte do corpo.

"Ao chegar no local nossa equipe constatou a veracidade dos fatos e viu o corpo do homem em cima do que seria um colchão queimado. Fizemos o acionamento do IML e da perícia. Possivelmente, o homem foi vítima de agressão, já que foi encontrado com diversas pancadas na cabeça", disse um cabo da 18ª Cicom, que preferiu não ser identificado.

Familiares da vítima confirmaram que ele tinha passagem pela polícia por tráfico e era usuário de drogas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC).

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, roubo de carro termina com um suspeito morto e dois feridos