Vídeo de policial com suposta amante em viatura é analisado pela PM-AM

Manaus - Uma confusão envolvendo uma viatura policial, que foi gravada em vídeo no Porto da Ceasa, Zona Sul de Manaus, é apurada pela Polícia Militar do Amazonas, conforme informou a assessoria da instituição na manhã desta quinta-feira (4).

Nas imagens, que a reportagem teve acesso na quarta (3), é possível ver uma mulher enfurecida aos gritos e espancando a pessoa sentada no banco do motorista da viatura da PM-AM, que, segundo testemunhas, seria um policial militar.

Conforme informações preliminares, a mulher possivelmente é esposa do policial militar - que fazia uso do veículo da corporação para fins particulares. A atitude dela, conforme testemunhas, ocorreu após o companheiro ser flagrado com a amante - que também estaria no interior da viatura.

Ainda conforme testemunhas, a amante do servidor público estaria sentada sobre o banco do passageiro. No entanto, até a manhã desta quinta, a PM-AM desconhece a motivação que ocasionou a confusão.

Por meio da assessoria, a instituição frisou que "apura as circunstâncias para saber o que aconteceu de fato".

A reportagem não conseguiu contato com a mulher, que aparece no vídeo agredindo o motorista da viatura, e nem tão pouco identificou o servidor até a publicação desta matéria. Porém, o espaço fica aberto para eventuais esclarecimentos dos envolvidos sobre o caso. Assista ao vídeo:

Improbidade Administrativa

Conforme a Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429 de 2 de julho de 1992), são aplicadas punições aos agentes públicos nos casos de "utilização, em obra ou serviço particular, de veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades ligadas à instituições, entre elas estão àquelas ligadas às Forças Armadas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades". Nesse caso, o crime é configurado como improbidade administrativa.



Repercussão

Em uma das publicações na internet, em que o vídeo foi divulgado, um dos internautas questionou: "Como é que é? Com uma amante dentro da viatura em horário de trabalho, usando um veículo público como motel?". Na ocasião, uma internauta respondeu: "E outra fardado, pelo que pude analisar de longe".

Um terceiro internauta diz: "Corregedoria, pois o mesmo estava utilizando carro oficial para transporte de civis". O comentário é respondido em seguida por outra pessoa, que avalia a ação como "normal". Confira os relatos:

