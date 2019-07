Dono de sítio na BR-174 flagra assaltantes, atira e mata suspeito

O assassinato aconteceu por volta das 22h desta quarta-feira (3) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado apenas como "Luciano", suspeito de praticar furto, foi morto com um tiro de espingarda, na noite de quarta-feira (3), em um sítio no ramal Bom Destino, vicinal do ramal Pau Rosa, no quilômetro 21 da BR-174.

Segundo informações da polícia, o assassinato aconteceu por volta das 22h. Luciano e um casal praticavam furtos em residências na região.

Ainda segundo a polícia, um dos imóveis já havia sido alvo dos criminosos, tendo como objeto furtado um gerador de energia, roupas e motosserra.

Ao entrarem no segundo imóvel, o bando foi surpreendido pelo proprietário do local, identificado como Francisco B. M., de 56 anos, que armado de uma espingarda efetuou um disparo contra um dos suspeitos.

Na ocasião, o casal se rendeu e mais tarde acabou preso por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O homem e a mulher ainda afirmaram que eram testemunhas do homicídio, mas moradores da região apontaram o casal como comparsa de Luciano.

Já o autor do crime não foi encontrado no local. Francisco, que é natural de Santarém (PA), fugiu levando a espingarda calibre 16 usada para matar o suspeito.

O casal foi conduzido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Segundo uma fonte policial, o homem já possui mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas. Até a manhã desta quinta-feira (4), o corpo de Luciano permanecia no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, sem identificação de familiares.

