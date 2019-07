Vídeo: Assaltante ligado à FDN é preso em Manaus junto com comparsa

O casal foi apresentado nesta quinta-feira (4) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Yuri Farias Frazão, de 25 anos, apontado pela polícia como integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN), e Flávia Cristina Beraldi de Albuquerque, de 42 anos, foram apresentados, na manhã desta quinta-feira (4), na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O casal estava sendo investigado por roubo e adulteração de veículos, além de roubos a residências na capital.

Durante a ação, os policiais civis recuperaram quatro televisores, um carro com restrição de roubo, uma arma de fogo, munições e um quilo de droga.

As prisões aconteceram na tarde dessa quarta-feira (3), por volta das 17h, em locais distintos na Zona Leste de Manaus. Yuri foi localizado no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado.

Com ele, os policiais civis apreenderam um carro, modelo Onix, de cor branca, com restrição de roubo e com sinais identificadores adulterados, além de um quilo de cocaína e um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

Parte do material apreendido com o casal | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Em ato contínuo, Flávia Cristina foi presa na rua F do bairro Coroado. Com ela, foram recuperados quatro televisores LCD - oriundos de roubos. Conforme informações da polícia, a mulher era responsável por guardar os produtos roubados.

O crime

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, no dia 2 de julho deste ano, Yuri e um outro homem, que já está sendo investigado, entraram em uma casa, no conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Armada, a dupla agrediu e rendeu o dono do imóvel.

No local, eles roubaram aparelhos eletrônicos, relógios avaliados em R$ 50 mil e aproximadamente R$ 30 mil. Toda a ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança instaladas no imóvel.

"As investigações da Derfv e do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) duraram três meses. A partir da identificação de uma quadrilha especializada em roubos de veículos, identificamos que um carro roubado foi utilizado pelos criminosos em outras ocorrências. O veículo foi localizado em posse de Yuri, que faz parte de uma facção criminosa", explicou.

Roubo e agressão

O delegado Raul Augusto Neto, titular do 12° DIP, informou que uma das vítimas do roubo no dia 2 de julho foi agredida com chutes e acabou perdendo dois dentes.

"O empresário foi bastante agredido e ameaçado de morte na frente da família. Após a vítima registrar o caso na delegacia, prendemos esse casal. Os veículos roubados são usados para cometer assaltos na cidade", informou.

A polícia informou que dez pessoas integram o bando criminoso, desse total sete já foram identificados no processo investigativo, conforme destacou o delegado em coletiva de imprensa.

Flagrante

Flávia e Yuri foram autuados em flagrante por receptação e indiciados por roubo majorado e associação criminosa. Yuri ainda foi atuado por adulteração de sinal identificador, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Flávia e Yuri serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.

Edição: Isac Sharlon

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Gabriela Moreno/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Trio é preso por tentar matar homem que derrubou muro no Nova Vitória

Vídeo de policial com suposta amante em viatura é analisado pela PM-AM