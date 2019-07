Polícia descobre rede de prostituição em karaokê de fachada em SP

São Paulo- A polícia fechou um karaokê de fachada onde funcionava uma casa de prostituição no Bom Retiro, no Centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (3). As mulheres exploradas eram chinesas e não falam português. Um homem, que seria o gerente do local, foi detido.

Doze chinesas, que eram mantidas em cárcere privado, foram encontradas no imóvel. Segundo a polícia, elas vieram para o Brasil enganadas, tiveram seus passaportes confiscados e eram obrigadas a se prostituir.

As investigações tiveram início há 15 dias após uma das chinesas usar o celular de um cliente e falar com a família na China. Os familiares da vítima entraram em contato com as autoridades locais que comunicaram os policiais brasileiros.

