Homem perde casa por dívida e mata advogado que comprou imóvel

São Paulo- Um advogado de 61 anos foi baleado e morto na tarde desta terça-feira, (2) na cidade de Bariri, interior de São Paulo. O caso aconteceu quando o homem chegou a um imóvel que havia arrematado em leilão e foi recebido a tiros pelo antigo proprietário, que ainda estava no local.

Segundo informações da Polícia Militar, Guido Sérgio Basso, morador da cidade de Bastos (SP) foi ao local após comprar o imóvel que foi a leilão após o proprietário, identificado como Cyro César de Aguiar, de 66 anos, perdê-lo por conta de uma dívida com uma instituição bancária. Lá, o advogado foi atingido por quatro tiros e acabou morrendo.

Ainda de acordo com a corporação, Guido tentou fugir do local após a chegada dos agentes, mas acabou sendo preso ainda próximo da residência. Além da arma de fogo utilizada no crime , outro revólver foi encontrado dentro do imóvel e apreendido pela polícia.

Em depoimento, a esposa de Cyro informou que quando chegaram no imóvel , notaram que Guido estava no local. Ela afirma que ficou do lado de fora e que o marido entrou para falar com ele. Foi quando ouviu ao menos três disparos de arma de fogo e, ao tentar confirmar se o marido estava bem, foi ameaçada e acabou fugindo.

Conduzido à delegacia, Aguiar foi autuado em flagrante por homicídio simples e aguarda pela audiência de custódia, que será realizada nesta quarta-feira.

