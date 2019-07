Motorista foge após atropelar sargento da PM em Manaus

Manaus - O sargento da Polícia Militar Jeazi Pinheiro Souza, foi atropelado por volta das 22h30 desta quarta-feira (3) no momento em que praticava caminhada pela avenida 7 de Maio, localizada no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O policial é lotado no Centro de Comunicações Operacionais (Cecopom). Ele informou ao EM TEMPO que estava de folga e praticava exercícios físicos no encostamento da via, quando foi surpreendido pelo carro. O modelo e marca do veículo é desconhecido.

“O impacto foi muito forte. Eu fui atingido na lateral e arremessado aproximadamente seis metros”, disse Jeazi.

Com lesões na cabeça e quadril, o policial foi socorrido e levado inicialmente para o SPA da Galileia, depois transferido para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste.

Uma equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, porém não localizou nenhum suspeito.

Após passar por exames a vítima recebeu alta às 2h desta quinta-feira (4).

“Foi uma fatalidade, não culpo o motorista porque eu não estava utilizando a calçada. Graça a Deus estou bem. Tive apenas cortes superficiais, já estou em casa tomando medicação”, relatou o sargento.

