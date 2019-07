Corpo de motorista morto a tiros é encontrado em ramal no Amazonas

O corpo da vítima foi removido para o IML, na Zona Norte da capital | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O motorista Orion Martins Leite, de 58 anos, foi assassinado a tiros na tarde de quarta-feira (3). O corpo dele foi encontrado por volta das 14h em um ramal da comunidade Manápolis, localizada no quilômetro 130 da rodovia estadual AM-010, Zona Rural de Rio Preto da Eva, a 57 km de Manaus.

Não há informações sobre as circunstâncias do fato e nem suspeitos pelo crime. O exame de necrópsia do IML apontou que a vítima teve perfuração nos pulmões e choque hemorrágico como causas da morte.

O delegado Walter Cabral, titular da 36° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva, informou que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para acompanhar as investigações.

Nenhum familiar do motorista foi encontrado para comentar o caso. O corpo da vítima foi removido para Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

A equipe da Polícia Civil não repassou mais informações para não comprometer o andamento das investigações.

