Em Manaus, 9 homens são presos embalando maconha em 'boca de fumo'

Manaus - Nove homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido pela Rocam, na tarde desta quinta-feira (4). Segundo a polícia, o grupo estava embalando porções de maconha em uma casa usada como "boca de fumo", localizada na rua Tuerê, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

Os suspeitos maiores de idade foram identificados como Arlison S. A., de 39 anos; Erivelton D. O. S., 24; Matheus M. L., 23; Maurício S. L., 22; Maurício C. S., 22; Helito G. B., 20; Matheus N. S., Richard M. S. e Pedro V. M., os três últimos suspeitos citados têm 19 anos.

A equipe da Rocam recebeu uma denúncia anônima informando que os homens estavam em uma casa fazendo o preparado da droga para a comercialização.

Na ação foram apreendidas uma porção média de supostamente maconha e 737 trouxinhas de supostamente maconha.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis. Eles devem permanecer na delegacia à disposição da Justiça.

Outro caso

José Vasconcelos Manuares, de 23 anos, e Tiago Magalhães Gomes, 20, foram presos pela Rocam na tarde desta quarta-feira (3). Com eles foram apreendidos aproximadamente 2 kg de maconha do tipo skunk. A dupla foi capturada enquanto fazia o refino da droga em uma casa localizada no Beco Leão de Judá, rua São José, Bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

