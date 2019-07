Amordaçado e jogado de carro, homem é executado em Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto na noite desta quinta-feira (4), com vários tiros após ser jogado de dentro de um carro na rua 27, do bairro Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus. Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com relatos de testemunhas para os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um carro em alta velocidade passou no local, parou, jogou a vítima e em seguida atirou diversas vezes.

"Nossa equipe chegou até o local e viu que a vítima está amordaça e com as mãos amarradas para trás. O crime tem características de execução por conta do tráfico de drogas", disse um sargento da 13ª Cicom.

Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vieram até o local, mas apenas constataram a morte da vítima. Até a publicação desta matéria nenhum suspeito foi preso.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

