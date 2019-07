Após rebelião, presos de Iranduba são transferidos para Manaus

Iranduba (AM) - Na noite desta quinta-feira (4), 13 presos que estavam na carceragem da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 km de Manaus) foram transferidos para a capital amazonense, conforme informações da delegada titular da unidade policial, Sylvia Laureana.

A transferência ocorreu depois que os detentos quebraram celas onde estavam custodiados , na tarde de quinta. Conforme informações da Polícia Civil, os presos estavam organizando um plano para fugir da unidade, mas foram descobertos. Um dia antes, na quarta-feira (3), a Polícia já havia feito uma revista na unidade e apreendido celulares.

De acordo com a delegada, a agitação dos presos foi contida pelos policiais da 31ª DIP, com o apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), e de policiais militares lotados no município.



O grupo de detentos foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Manaus.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!



Após ter plano de fuga frustrado, presos de Iranduba fazem rebelião