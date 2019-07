Polícia incinera três toneladas de drogas apreendidas no Amazonas

Manaus - Três toneladas de drogas foram incineradas, na manhã desta sexta-feira (5), na empresa Eternal -Indústria, Comércio, Serviços e Tratamento de Resíduos da Amazônia, localizada na rua Guiana Francesa, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. O material ilícito é resultado de apreensões na capital e no interior do Estado.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, as três toneladas de entorpecentes foram apreendidas durante ações policiais. Das drogas apreendidas, 2,5 toneladas são de maconha e 500 quilos de cocaína.

O material foi apreendido durante várias ações da polícia | Foto: Josemar Antunes

"600 pessoas foram presas ao longo das ações que resultaram nessas apreensões. Desse número, mais de 100 são menores de idade, o que representa um dado preocupante. Essas apreensões geraram um prejuízo de quase R$ 20 milhões aos traficantes", disse.

O coronel Ayrton Norte, comandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), destacou que a corporação vem trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para combater a criminalidade no Amazonas.

A droga foi incinerada nesta sexta-feira (5) | Foto: Josemar Antunes

A delegada Leila Silva, diretora da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido (Drad), órgão da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), informou que as drogas estavam armazenadas há sete meses no aguardo da autorização judicial para serem incineradas.

"É um trabalho de união das polícias Civil e Militar. As drogas foram apreendidas entre maio de 2018 a maio de 2019. É uma baixa na organização criminosa", destacou.

Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Louismar Bonates | Foto: Josemar Antunes

Esta é segunda incineração realizada neste ano pela SSP-AM. Em fevereiro, foram incineradas cinco toneladas, sendo uma tonelada de cocaína e quatro de maconha.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!



Após ter plano de fuga frustrado, presos de Iranduba fazem rebelião