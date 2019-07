Homem é espancado com perna-manca até a morte, em Manaus

Manaus - Com pauladas na cabeça, um homem foi encontrado morto em um canteiro de obras na manhã desta sexta-feira (5), no Complexo Viário que vai interligar as Zonas Norte e Oeste de Manaus, na comunidade Rio Piorini, Colônia Terra Nova Informações preliminares dão conta que a vítima era usuário de drogas e praticava furtos, além de tentativas de estupro.

De acordo com as informações do tenente André Souza, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado, por volta das 9h30, por operários do canteiro de obras.

"Os operários acharam o homem morto após deixarem um banheiro químico no local. Em seguida, acionaram a polícia. A autoria do crime não foi identificada e a vítima não possuía documentos pessoais", disse.

O corpo foi removido para o IML | Foto: Josemar Antunes

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), confirmou que a vítima foi morta a pauladas. Uma perna-manca foi achada no local. A suspeita é de que o crime ocorreu após um desentendimento entre o homem com o suspeito.

"Os moradores da área informaram que a vítima cometia furtos e tentativas de de estupros. Ele costumava ficar no local com um comparsa, identificado como "Diabo Loiro". Vamos buscar informações que leve até ao paradeiro desse comparsa e descobrir se ele está envolvido no homicídio", informou o delegado Guilherme Antoniazzi.

Após os procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso sera investigado pela DEHS.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: Empresário comete suicídio em evento com ministro em Sergipe