Preso homem que tentou matar vizinho em Manaus para roubar dinheiro

No dia 14 de março deste ano, Wagner tentou matar o vizinho para roubar o dinheiro da venda de uma moto | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Wagner Barros de Oliveira, de 20 anos, foi apresentado à imprensa, na manhã desta sexta-feira (5), por latrocínio tentado contra o vizinho: um homem de 27 anos. Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 14 de março de 2019, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Wagner foi preso na manhã da última terça-feira (2), em Itacoatiara (município distante 176 quilômetros de Manaus). A prisão contou com apoio de policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

A ordem judicial foi expedida no dia 10 de abril deste ano pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O crime

Cunha explicou que no dia do crime, Wagner invadiu, por volta das 3h da manhã, o imóvel da vítima usando um capuz para esconder o rosto. Em posse de uma faca, ele tentou roubar do vizinho uma quantia em dinheiro, que era referente à venda de uma motocicleta.

O vizinho reagiu e travou luta corporal com Wagner, mas acabou levando alguns golpes de faca no pulmão. Após se recuperar dos ferimentos, os familiares da vítima denunciaram o caso à polícia.

Wagner ficará preso à disposição da Justiça | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"A vítima e o autor eram amigos. Wagner ouviu o vizinho relatar para outra pessoa que havia vendido uma motocicleta e que iria pegar o dinheiro na casa do comprador. Com essa informação, Wagner planejou o roubo para subtrair a volumosa quantia", disse o delegado Ricardo Cunha.

"Confiante que a ação criminosa daria certo, Wagner bateu na porta do vizinho encapuzado para dificultar o reconhecimento e, em posse de uma faca, anunciou o assalto. Ele pediu o celular da vítima e perguntou sobre o dinheiro da negociação da motocicleta. Durante a luta corporal, o capuz do Wagner saiu e ele foi reconhecido pelo vizinho e também pela esposa da vítima. Depois do crime tentado, Wagner fugiu para Itacoatiara e a vítima foi hospitalizada com lesões graves", explicou a autoridade policial.

Durante coletiva de imprensa, Wagner alegou que estava sob efeito de drogas e afirmou que precisava de dinheiro, mas não relatou por qual motivo da necessidade.

Wagner foi indiciado por latrocínio tentado. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o acusado será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus/Boa Vista).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem é espancado com perna-manca até a morte, em Manaus